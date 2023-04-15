Хоккей. Команда школы имени Руслана Салея стартовала на Кубке Владислава Третьяка

Сегодня, 15 апреля, команда школы имени Руслана Салея стартовала в международном детском турнире «Кубок Владислава Третьяка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Нижнем Новгороде. Наша дружина играет в возрастной категории до 12 лет.

Свой первый поединок белорусские хоккеисты провели против сверстников из нижегородского «Торпедо». Несмотря на то, что наши ребята счет в матче открыли, удержать преимущество не удалось, и в итоге команда школы имени Руслана Салея уступила со счетом 2:6. Соперниками белорусов по группе А станут также екатеринбургский «Автомобилист», «Созвездие» из Воронежа, хабаровский «Амур» и «Йети» из Великого Новгорода.