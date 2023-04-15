«Минск – очень родной город». Кафельников рассказал, где началась его карьера теннисиста

В рамках Дня единения народов Беларуси и России в Минске стартовал теннисный турнир на Кубок посольства России, в котором принимают участие 16 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичные корты давно не видели такого большого количества теннисных звезд, а также известных людей из сферы политики, бизнеса и спорта. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прибыл в качестве VIP-гостя. С Минским республиканским центром олимпийской подготовки мегазвезду связывает многое. «Я играл здесь много в Советском Союзе». Теннисный турнир на призы посольства России проходит в Минске.

Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира:

Моя спортивная карьера, можно сказать, начиналась в этом Дворце тенниса. Потому что все 1980-е годы, будучи юниором, мы очень много проводили здесь времени, играли чемпионаты Советского Союза юниорские. Дворец тенниса до сих пор стоит, сколько ему лет, я не знаю, честно говоря. Он еще в хорошем, отличном состоянии и еще не один год простоит и еще не одно мероприятие здесь будет проводиться. Поэтому Минск в этом плане – очень родной город.

Турнир на Кубок посольства России в первую очередь – мероприятие, которое популяризирует вид спорта. Примечательно, что не все участники являются профессиональными спортсменами. Борьба за выход из группового этапа получилась достаточно напряженной. Интерес зрителей подогревал накал страстей на кортах. Каждый хотел победить.