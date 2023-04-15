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Футбол. Чемпионат Беларуси. Результаты матчей 15 апреля

15 апреля 2023 19:08
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Новости Беларуси. 15 апреля четырьмя матчами продолжился четвертый тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Чемпионат Беларуси. Результаты матчей 15 апреля-1

Брестское «Динамо» снова сыграло неудачно, на этот раз против «Слуцка». Динамовцы повторили клубный антирекорд, не набрав ни одного очка в первых четырех турах. «Слуцк» победил со счетом 2:0. Первые очки потерял солигорский «Шахтер». «Горняки» упустили победу над «Гомелем» – ничья 1:1. В центральном поединке тура встречались БАТЭ и минское «Динамо». Борисовчане уступили со счетом 1:3. «Неман» обыграл «Энегетик-БГУ» – 2:0.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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