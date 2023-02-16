«Динамо-Шинник» проиграл подмосковному «Атланту» в МХЛ

Победа и поражение, но в овертайме. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» неплохо сыграл домашнюю серию с прямым конкурентом за плей-офф МХЛ подмосковным «Атлантом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, но набрать максимум очков не получилось. В повторном свидании гости действовали надежнее. Они дважды уходили вперед, но белорусы непременно нагоняли. Причем сравнять цифры на табло им удалось буквально на последней минуте. И все-таки решающее слово осталось за «Атлантом». За 40 секунд до финальной сирены россияне забрасывают решающую шайбу. Тем не менее в турнирной таблице «Динамо-Шинник» располагается на высоком третьем месте.