Волейбол. «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге

Волейбольный клуб «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 23:25, 18:25, 22:25. В каждом сете была упорная борьба, но ключевые очки в свой актив забирали хозяева. Это уже 20-й проигрыш минчан в 22 противостояниях. Следующий матч они проведут дома, 19 февраля, против «Динамо» из Ленинградской области России.