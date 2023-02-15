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Волейбол. «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге

15 февраля 2023 18:16
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Волейбольный клуб «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге-1

Итоговый счет – 23:25, 18:25, 22:25. В каждом сете была упорная борьба, но ключевые очки в свой актив забирали хозяева. Это уже 20-й проигрыш минчан в 22 противостояниях. Следующий матч они проведут дома, 19 февраля, против «Динамо» из Ленинградской области России.  

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# Волейбол # Фотофакт

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