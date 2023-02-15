«Важно было сохранить спокойствие». Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» над «Барысом» в КХЛ

Минское «Динамо» со счетом 5:2 одержало победу над «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» со счетом 5:2 одержало победу над «Барысом» в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый период остался безголевым. А вот во втором команды уже порадовали результативностью. «Зубры» трижды поразили ворота хозяев. Однако и казахстанская дружина без ответа не осталась. На старте третьей 20-минутки хозяева минимально сократили разрыв. Но наши парни в этот раз выстояли и больше ничего не позволили сделать соперникам. При этом сами еще несколько раз их огорчили. В активе Райана Спунера и Романа Горбунова по дублю.
Крэйг Вудкрофт, главный тренер минского «Динамо»:
Нужно отдать должное «Барысу». В первом периоде нам было непросто, дальше мы завладели преимуществом и на третий отрезок игры выходили, ведя в счете, Но мы ожидали, что появится натиск. После пропущенной шайбы важно было сохранить спокойствие. Я благодарен своей команде, что в такой переломный момент они смогли собраться и перестроиться. В конце выезда, я думаю, эта победа очень хорошо скажется на нашей мотивации.
Эта победа помогла подопечным Вудкрофта оторваться от «Спартака» в турнирной таблице Западной конференции. Теперь коллективов разделяет пять баллов. Однако у москвичей один в матч в запасе. «Зубрам» предстоит провести еще три матча: два дома и один на выезде. В субботу, 18 февраля, на «Минск-Арену» приедет «Торпедо».
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