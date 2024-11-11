Минское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в очередном поединке домашней серии КХЛ одержали победу над череповецкой «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде соперники обменялись шайбами, во второй трети Егор Бориков и Виталий Пинчук укрепили перевес хозяев льда и тем самым оформили викторию зубров со счетом 3:1. Отметим, «динамовцы» прервали 7-матчевую победную серию «Северстали». Белорусская команда после этого поединка поднялась на 7-е место в Западной конференции.

Виталий Пинчук также обновил личное достижение по числу голов за одну регулярку. Предыдущий снайперский рекорд хоккеиста случился в прошлом сезоне, тогда на его счету было 9 шайб в 43 поединках. Сейчас же он превзошел этот рубеж за 23 игры. Пинчук является лучшим снайпером и третьим бомбардиром минского «Динамо» вслед за Сэмом Энасом и Александром Волковым.

Следующую игру дружина Дмитрия Квартальнова проведет дома 13 ноября против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.