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Минское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в чемпионате КХЛ

11 ноября 2024 11:52
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Хоккеисты минского «Динамо» в очередном поединке домашней серии КХЛ одержали победу над череповецкой «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде соперники обменялись шайбами, во второй трети Егор Бориков и Виталий Пинчук укрепили перевес хозяев льда и тем самым оформили викторию зубров со счетом 3:1. Отметим, «динамовцы» прервали 7-матчевую победную серию «Северстали». Белорусская команда после этого поединка поднялась на 7-е место в Западной конференции.

Виталий Пинчук также обновил личное достижение по числу голов за одну регулярку. Предыдущий снайперский рекорд хоккеиста случился в прошлом сезоне, тогда на его счету было 9 шайб в 43 поединках. Сейчас же он превзошел этот рубеж за 23 игры. Пинчук является лучшим снайпером и третьим бомбардиром минского «Динамо» вслед за Сэмом Энасом и Александром Волковым.

Следующую игру дружина Дмитрия Квартальнова проведет дома 13 ноября против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

# Хоккей

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