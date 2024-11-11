Белоруска Татьяна Мацко завоевала золото на ЧМ по самбо в Астане

В заключительный день чемпионата мира по самбо в Астане золото завоевала белоруска Татьяна Мацко. В весовой категории до 59 килограммов она победила в финале Софью Бородинских из Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это пятая награда отечественной самбистки на планетарных форумах. Также бронзу в категории до 80 килограммов добыла Карина Шут. Всего наши спортсмены на чемпионате мира стали обладателями трех золотых, двух серебряных и четырех бронзовых медалей. В числе призеров – Александр Козлов, который в категории до 79 килограммов среди незрячих атлетов удостоился серебра.