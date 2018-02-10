ОИ-2018. Конькобежка Марина Зуева показала лучший личный результат на 3000 м 

10 февраля были осторожные надежды на успех в конькобежном спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Зуева пыталась удивить фаворитов на дистанции 3000 метров. Однако сотворить сенсацию минчанка не смогла, став одиннадцатой. А весь пьедестал целиком окрасился в оранжевые голландские цвета. Карлин Ахтэректэ, Ирэн Вуст и Антуанэтта дэ Йонг сделали свою страну единоличным лидером медального зачета по итогам первого олимпийского дня.

Сергей Минин, главный тренер белорусской сборной по конькобежному спорту:

Спортсменка очень волновалась. Стартовать в первый день Олимпиады с психологической точки зрения непросто любому атлету. Конечные результаты у многих ведущих спортсменов мира оказались очень плотными. Места с шестого по одиннадцатое разделяет чуть более полутора секунд.

Результат – 4 мин. 05,96 секунд для Марины Зуевой является персональным рекордом и лучшим показателем на равнинных катках.