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ОИ-2018. Конькобежка Марина Зуева показала лучший личный результат на 3000 м 

10 февраля 2018 17:30
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10 февраля были осторожные надежды на успех в конькобежном спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Зуева пыталась удивить фаворитов на дистанции 3000 метров. Однако сотворить сенсацию минчанка не смогла, став одиннадцатой. А весь пьедестал целиком окрасился в оранжевые голландские цвета. Карлин Ахтэректэ, Ирэн Вуст и Антуанэтта дэ Йонг сделали свою страну единоличным лидером медального зачета по итогам первого олимпийского дня.

Сергей Минин, главный тренер белорусской сборной по конькобежному спорту: 
Спортсменка очень волновалась. Стартовать в первый день Олимпиады с психологической точки зрения непросто любому атлету. Конечные результаты у многих ведущих спортсменов мира оказались очень плотными. Места с шестого по одиннадцатое разделяет чуть более полутора секунд. 

Результат – 4 мин. 05,96 секунд для Марины Зуевой является персональным рекордом и лучшим показателем на равнинных катках.

# Зимняя Олимпиада – 2018

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