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Алексей Ковалев: «Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы»

13 февраля 2018 08:01
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Накануне прошли очередные соревнования зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане. Увы, белорусские спортсмены вновь на пьедестал взобраться не сумели. Как и прежде, основное внимание белорусских болельщиков было приковано к нашим биатлонистам. Прошла гонка преследования у женщин. Основная олимпийская надежда – Дарья Домрачева допустила четыре промаха на заключительном огневом рубеже и не смогла упрочить свое преимущество, опустившись с девятой позиции, которое она заняла в спринте на 37 в гонке преследования.

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Алексей Ковалев: «Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы»-1

Тем не менее, неплохо выступила Надежда Скардино, которая стала 14, а Ирина Кривко вновь расположилась на 17 месте, что для дебютантки очень неплохо.

Алексей Ковалев: «Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы»-4

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Алексей Ковалев: «Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы»-7

Был разыгран комплект медалей в конькобежном спорте на дистанции 1500 м у женщин. Увы, но белоруска Марина Зуева была дисквалифицирована: обидное столкновение.

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Тем не менее, ее результат стал лучшим в ее карьере на равнинных катках. Если бы не это обидное стечение обстоятельств, то Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы. Стоит отметить, что для Зуевой это непрофильная дистанция.

Какие соревнования будут проходить сегодня? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алексей Ковалев

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