Алексей Ковалев: «Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы»

Накануне прошли очередные соревнования зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане. Увы, белорусские спортсмены вновь на пьедестал взобраться не сумели. Как и прежде, основное внимание белорусских болельщиков было приковано к нашим биатлонистам. Прошла гонка преследования у женщин. Основная олимпийская надежда – Дарья Домрачева допустила четыре промаха на заключительном огневом рубеже и не смогла упрочить свое преимущество, опустившись с девятой позиции, которое она заняла в спринте на 37 в гонке преследования.

Тем не менее, неплохо выступила Надежда Скардино, которая стала 14, а Ирина Кривко вновь расположилась на 17 месте, что для дебютантки очень неплохо.

Был разыгран комплект медалей в конькобежном спорте на дистанции 1500 м у женщин. Увы, но белоруска Марина Зуева была дисквалифицирована: обидное столкновение.

Белорусскую конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали на ОИ-2018

Тем не менее, ее результат стал лучшим в ее карьере на равнинных катках. Если бы не это обидное стечение обстоятельств, то Марина Зуева могла бы себе обеспечить место в середине таблицы. Стоит отметить, что для Зуевой это непрофильная дистанция.

Какие соревнования будут проходить сегодня? Узнаете, посмотрев видеоматериал.