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Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов выиграл серебро Олимпиады в категории до 94 кг

14 августа 2016 00:13
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Новости Беларуси. Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов стал серебряным призером Рио-2016 в категории до 94 кг. По сумме двоеборья наш атлет поднял 395 кг.

От золотой медали Стрельцова отделили 8 кг: результат иранца Сохраба Моради – 403 кг.  Бронзовая награда досталась литовскому спортсмену Ауримасу Дидзбалису – 392 кг.

Вадим Стрельцов (в интервью НОК Беларусь):
Знал, что вся страна ждет от меня медали, поэтому приложил все усилия, чтобы выиграть олимпийскую награду. Спасибо всем, кто болеет за нашу команду и радуется вместе с нами!

Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов выиграл серебро Олимпиады в категории до 94 кг -1

В копилке сборной Беларуси сейчас 3 медали. Буквально часом ранее золото в прыжках на батуте выиграл Владислав Гончаров, а 12 августа серебро для страны завоевала тяжелоатлетка Дарья Наумова.

У кого еще из белорусов есть шансы на медали? – Читайте здесь!

В общем зачете Беларусь занимает пока 23 место.

Фото. Reuters

# Вадим Стрельцов # Олимпиада 2016

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