Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов выиграл серебро Олимпиады в категории до 94 кг

Новости Беларуси. Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов стал серебряным призером Рио-2016 в категории до 94 кг. По сумме двоеборья наш атлет поднял 395 кг.

От золотой медали Стрельцова отделили 8 кг: результат иранца Сохраба Моради – 403 кг. Бронзовая награда досталась литовскому спортсмену Ауримасу Дидзбалису – 392 кг.

Вадим Стрельцов (в интервью НОК Беларусь):

Знал, что вся страна ждет от меня медали, поэтому приложил все усилия, чтобы выиграть олимпийскую награду. Спасибо всем, кто болеет за нашу команду и радуется вместе с нами!