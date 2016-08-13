Президент Беларуси поздравил олимпийского чемпиона Владислава Гончарова с победой в Рио

Новости Беларуси. Первое золото Беларуси на Олимпиаде в Рио! С блестящей победой батутиста Владислава Гончарова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сердечно поздравляю с потрясающей и такой важной для всех нас победой! Вся страна с замиранием сердца следила за твоим блестящим выступлением! И тебе покорилось небо гимнастической арены в Рио. Золотой олимпийской медалью на весь мир засияла слава отечественной школы в прыжках на батуте. Молодец! Так держать!

Отдельные слова благодарности глава государства выразил тренерскому штабу команды и всем специалистам, которые работали с белорусским чемпионом.

Президент Беларуси пожелал Владиславу Гончарову крепкого здоровья, счастья и новых ярких побед во славу белорусского спорта.

Фото. Reuters