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Дарья Домрачева поздравила олимпийского чемпиона Гончарова: «Лучший в батуте! Прекрасные новости»

13 августа 2016 21:42
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Новости Беларуси. Беларусь ликует, ликует Витебск – город, из которого родом олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Напомним, несколько часов назад 20-летний батутист на Олимпийских играх в Рио завоевал золотую медаль.

Тысячами комментариев полнятся социальные сети. Тысячи поздравлений и слов благодарности получает Владислав, его родители, тренеры и все, кто имеет отношение к этой победе.

На своей странице в социальной сети трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравляет чемпиона и не без гордости отмечает: новости прекрасные.

Дарья Домрачева (запись в Instagram):
Владислав Гончаров! Чемпион Олимпийских игр! Лучший на батуте! Прекрасные новости! Поздравляем!

Победу в Рио Владислав Гончаров посвятил всей Беларуси, всем, кто верил и переживал.

Это первая медаль в истории белорусских прыжков на батуте на Олимпийских играх. Больше фактов о чемпионе здесь.

# Владислав Гончаров # Олимпиада 2016

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