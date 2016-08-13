Дарья Домрачева поздравила олимпийского чемпиона Гончарова: «Лучший в батуте! Прекрасные новости»

Новости Беларуси. Беларусь ликует, ликует Витебск – город, из которого родом олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Напомним, несколько часов назад 20-летний батутист на Олимпийских играх в Рио завоевал золотую медаль.

Тысячами комментариев полнятся социальные сети. Тысячи поздравлений и слов благодарности получает Владислав, его родители, тренеры и все, кто имеет отношение к этой победе.

На своей странице в социальной сети трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравляет чемпиона и не без гордости отмечает: новости прекрасные.

Дарья Домрачева (запись в Instagram):

Владислав Гончаров! Чемпион Олимпийских игр! Лучший на батуте! Прекрасные новости! Поздравляем!

Победу в Рио Владислав Гончаров посвятил всей Беларуси, всем, кто верил и переживал.

Это первая медаль в истории белорусских прыжков на батуте на Олимпийских играх. Больше фактов о чемпионе здесь.