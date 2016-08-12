Первая медаль Беларуси на Олимпиаде в Рио: серебро 20-летней тяжелоатлетки Дарьи Наумовой

Новости Беларуси. Тяжелоатлетка Дарья Наумова принесла Беларуси первую награду Олимпиады в Рио! В весе до 75 кг спортсменка выиграла серебро! Ее результат – 258 кг (116+142).

Дарья Наумова родилась 26 августа 1995 года. Она является одной из самых перспективных тяжелоатлеток Беларуси. В прошлом году девушка стала 6-ой на чемпионате мира и 4-ой – на чемпионате Европы. В 2014-м Дарья была бронзовым призером юниорского чемпионата Европы.

Напомним, в Лондоне-2012 первую медаль в копилку сборной принесла также представительница тяжелой атлетики. В весовой категории до 69 кг Марина Шкерманкова стала обладательницей бронзовой медали, набрав в сумме двоеборья 256 кг. Кстати, по ее прогнозам, 12 августа у Беларуси должна была быть первая медаль бразильской Олимпиады (подробнее здесь).