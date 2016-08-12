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Первая медаль Беларуси на Олимпиаде в Рио: серебро 20-летней тяжелоатлетки Дарьи Наумовой

12 августа 2016 20:25
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Новости Беларуси. Тяжелоатлетка Дарья Наумова принесла Беларуси первую награду Олимпиады в Рио! В весе до 75 кг спортсменка выиграла серебро! Ее результат – 258 кг (116+142).

Золотая медаль с результатом 274 кг (121+153) досталась северокорейской штангистке Йонг Сим Рим, бронза – испанке Лидии Валентин Перез (116+141=257).

Первая медаль Беларуси на Олимпиаде в Рио: серебро 20-летней тяжелоатлетки Дарьи Наумовой-1


Фото. Дарья Наумова (Источник: Reuters)

Дарья Наумова родилась 26 августа 1995 года. Она является одной из самых перспективных тяжелоатлеток Беларуси. В прошлом году девушка стала 6-ой на чемпионате мира и 4-ой – на чемпионате Европы. В 2014-м Дарья была бронзовым призером юниорского чемпионата Европы.

Напомним, в Лондоне-2012 первую медаль в копилку сборной принесла также представительница тяжелой атлетики. В весовой категории до 69 кг Марина Шкерманкова стала обладательницей бронзовой медали, набрав в сумме двоеборья 256 кг. Кстати, по ее прогнозам, 12 августа у Беларуси должна была быть первая медаль бразильской Олимпиады (подробнее здесь).

 

# Дарья Наумова # Олимпиада 2016

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