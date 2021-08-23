Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся в рейтинге на четыре позиции

Новости Беларуси. В мужском рейтинге Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занял 63 место. Егор Герасимов также улучшил свои позиции – он 81-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В мужском рейтинге Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занял 63 место. Егор Герасимов также улучшил свои позиции – он 81-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На международном турнире в США Герасимов в 1/32 финала одиночного разряда смог переиграть словацкого теннисиста Норберта Гомбоша, 112-ю ракетку мира – 7:6, 3:6, 6:2.
Следующим соперником белоруса будет француз Ришар Гаске, 82 позиция мирового рейтинга. Илья Ивашко в матче первого раунда скрестит ракетку c итальянцем Андреасом Сеппи.