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Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся в рейтинге на четыре позиции

23 августа 2021 19:50
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Новости Беларуси. В мужском рейтинге Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занял 63 место. Егор Герасимов также улучшил свои позиции – он 81-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся в рейтинге на четыре позиции -1

На международном турнире в США Герасимов в 1/32 финала одиночного разряда смог переиграть словацкого теннисиста Норберта Гомбоша, 112-ю ракетку мира – 7:6, 3:6, 6:2.

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся в рейтинге на четыре позиции -4

Следующим соперником белоруса будет француз Ришар Гаске, 82 позиция мирового рейтинга. Илья Ивашко в матче первого раунда скрестит ракетку c итальянцем Андреасом Сеппи.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Норберт Гомбош # Ришар Гаске # Андреас Сеппи # Фотофакт

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