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Два золота, серебро и бронза. Завершился ЧМ по борьбе среди юниоров

23 августа 2021 19:30
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Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который принимала Уфа, белорусы отметились двумя золотыми наградами, а так же взяли серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два золота, серебро и бронза. Завершился ЧМ по борьбе среди юниоров-1

В заключительный день турнира наш классик Павел Глинчук в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке не оставил шансов российскому борцу Алексею Милешину, поединок завершился со счетом 11:0 в пользу нашего спортсмена.

Два золота, серебро и бронза. Завершился ЧМ по борьбе среди юниоров-4

Отметим, чтобы добраться до финала, белорусу понадобилось провести четыре победные встречи. Также золото на счету Алеси Гетмановой, серебро у Арины Мартыновой. Ксения Дибук принесла команде бронзу.

# Борьба # Павел Глинчук # Алексей Милешин # Алеся Гетманова # Арина Мартынова # Ксения Дибук # Фотофакт

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