Два золота, серебро и бронза. Завершился ЧМ по борьбе среди юниоров

Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который принимала Уфа, белорусы отметились двумя золотыми наградами, а так же взяли серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который принимала Уфа, белорусы отметились двумя золотыми наградами, а так же взяли серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительный день турнира наш классик Павел Глинчук в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке не оставил шансов российскому борцу Алексею Милешину, поединок завершился со счетом 11:0 в пользу нашего спортсмена.
Отметим, чтобы добраться до финала, белорусу понадобилось провести четыре победные встречи. Также золото на счету Алеси Гетмановой, серебро у Арины Мартыновой. Ксения Дибук принесла команде бронзу.