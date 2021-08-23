Два золота, серебро и бронза. Завершился ЧМ по борьбе среди юниоров

Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который принимала Уфа, белорусы отметились двумя золотыми наградами, а так же взяли серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день турнира наш классик Павел Глинчук в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке не оставил шансов российскому борцу Алексею Милешину, поединок завершился со счетом 11:0 в пользу нашего спортсмена.