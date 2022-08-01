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Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занимает 49-ю строку в рейтинге

01 августа 2022 12:34
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Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация обновили свои рейтинги. Белорус Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и сейчас занимает 49-ю строку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занимает 49-ю строку в рейтинге-1

Произошло это благодаря выходу нашего теннисиста в полуфинал турнира в американской Атланте. Еще один белорус Егор Герасимов находится на 163-й позиции. Возглавляет мировой топ россиянин Даниил Медведев.

У женщин лучшей из белорусок остается Арина Соболенко – она 6-я. Виктория Азаренко по-прежнему находится на 20-м месте. А вот Александра Саснович потеряла одну позицию и сейчас разместилась на 35-й строке мирового топа. Возглавляет рейтинг WTA представительница Польши Ига Швентек.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Даниил Медведев # Ига Швёнтек # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Фотофакт

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