Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и занимает 49-ю строку в рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация обновили свои рейтинги. Белорус Илья Ивашко поднялся на четыре позиции и сейчас занимает 49-ю строку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Произошло это благодаря выходу нашего теннисиста в полуфинал турнира в американской Атланте. Еще один белорус Егор Герасимов находится на 163-й позиции. Возглавляет мировой топ россиянин Даниил Медведев.

У женщин лучшей из белорусок остается Арина Соболенко – она 6-я. Виктория Азаренко по-прежнему находится на 20-м месте. А вот Александра Саснович потеряла одну позицию и сейчас разместилась на 35-й строке мирового топа. Возглавляет рейтинг WTA представительница Польши Ига Швентек.