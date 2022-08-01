Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали»

Победитель поединка определился в серии буллитов. Им стали гости столицы со счетом – 3:2. В первом периоде именно «желто-черные» открыли счет – случилось это на 15-й секунде. До ухода на перерыв «динамовцы» сравняли. Во второй 20-минутке им удалось вырваться вперед. Вот только победу они не удержали: за 50 секунд до финальной сирены подопечные Вудкрофта пропустили. А в серии буллитов «Северсталь» была более успешна. Дальше минскую хоккейную дружину ожидает турнир в Сочи, который пройдет в начале августа.