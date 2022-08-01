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Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали»

01 августа 2022 12:30
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает подготовку к предстоящему сезону. В воскресенье, 31 июля, «зубры» вновь провели товарищеский спарринг. На «Олимпик-Арене» наши парни встретились с череповецкой «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали»-1

Победитель поединка определился в серии буллитов. Им стали гости столицы со счетом – 3:2. В первом периоде именно «желто-черные» открыли счет – случилось это на 15-й секунде. До ухода на перерыв «динамовцы» сравняли. Во второй 20-минутке им удалось вырваться вперед. Вот только победу они не удержали: за 50 секунд до финальной сирены подопечные Вудкрофта пропустили. А в серии буллитов «Северсталь» была более успешна. Дальше минскую хоккейную дружину ожидает турнир в Сочи, который пройдет в начале августа.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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