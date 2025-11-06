В Хойниках в канун 7 ноября открыли обновлённый сквер Энергетиков

Открывать знаковые объекты в канун Дня Октябрьской революции – добрая традиция, которая сохранилась с советских времен. Так, в Хойниках в канун 7 ноября гостей встретил обновленный сквер Энергетиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их подвиг в райцентре решили увековечить еще в 2016 году, в преддверии 30-й годовщины катастрофы, и установили мемориальный камень в микрорайоне «Юбилейный». В 2018-м возвели памятный знак, а теперь вокруг него обустроили комфортную и красивую территорию для отдыха горожан.

Михаил Коваленко, генеральный директор предприятия «Гомельэнерго»: Создали новый сквер, практически с нуля, потому что благоустройство, которое было сделано первичное, после того как был заложен камень в 2016 году, не позволял сделать место притяжения жителей города Хойники. Вместе с Хойникским исполкомом разработали концепцию и заново построили данный сквер.

Будем ходить, очень приятно, что у нас такой скверик появился. Мы и раньше ходили, но теперь еще больше будем.

В сквере появились удобные скамейки, беседки и современное освещение. Для детей оборудовали игровую зону, высадили десятки молодых деревьев и кустарников. На церемонию открытия пригласили энергетиков-ликвидаторов и ветеранов отрасли.

Александр Петух, ветеран белорусской энергосистемы:

Здесь только начало, а развитие должно было быть. И коль мы сделали этот памятник для республики, Союза, надо, чтобы получил развитие, чтобы здесь осталась память.

Проект не только преобразил городское пространство, но и символически объединил прошлое и настоящее. В 1986 году в зоне радиоактивного загрязнения в Гомельской области оказались критически важные объекты – более 20 тысяч километров электросетей и 8 тысяч подстанций. Для эвакуированных жителей срочно строили новую инфраструктуру, которая остро нуждалась в надежном электроснабжении. В этих работах участвовали и энергетики региона.