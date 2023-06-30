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Белорусские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу Уимблдона

30 июня 2023 19:32
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Состоялась жеребьевка основной сетки третьего в сезоне турнира Большого шлема – Уимблдона. В престижных стартах в одиночном разряде примут участие четыре представителя Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу Уимблдона-1

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в стартовом матче встретится с венгеркой Панной Удварди. Сеяная 19-й, Виктория Азаренко сыграет с китаянкой Юань Юэ. Александра Саснович будет противостоять Парризас-Диаз из Испании. Соперником Ильи Ивашко станет аргентинский теннисист Федерико Кория. Уимблдонский турнир стартует 3 июля.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Фотофакт

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