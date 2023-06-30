Белорусские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу Уимблдона

Состоялась жеребьевка основной сетки третьего в сезоне турнира Большого шлема – Уимблдона. В престижных стартах в одиночном разряде примут участие четыре представителя Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в стартовом матче встретится с венгеркой Панной Удварди. Сеяная 19-й, Виктория Азаренко сыграет с китаянкой Юань Юэ. Александра Саснович будет противостоять Парризас-Диаз из Испании. Соперником Ильи Ивашко станет аргентинский теннисист Федерико Кория. Уимблдонский турнир стартует 3 июля.