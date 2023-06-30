Белорусско-бразильская пара вышла в финал теннисного турнира в Германии

Белоруска Лидия Морозова в паре с бразильянкой Ингрид Гамарра Мартинс вышли в финал теннисного турнира в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном матче белорусско-бразильский тандем одержал победу над эстонкой и представительницей Тайваня. В первой партии наш дуэт был сильней – 6:3, во второй соперницы оказали серьезное сопротивление, но на тай-брейке со счетом 7:4 верх взяли Морозова и Мартинс. В матче за титул белорусско-бразильская пара встретится с японкой Эри Ходзуми и румынкой Моникой Никулеску.