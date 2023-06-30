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Белорусско-бразильская пара вышла в финал теннисного турнира в Германии

30 июня 2023 19:30
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Белоруска Лидия Морозова в паре с бразильянкой Ингрид Гамарра Мартинс вышли в финал теннисного турнира в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусско-бразильская пара вышла в финал теннисного турнира в Германии-1

В полуфинальном матче белорусско-бразильский тандем одержал победу над эстонкой и представительницей Тайваня. В первой партии наш дуэт был сильней – 6:3, во второй соперницы оказали серьезное сопротивление, но на тай-брейке со счетом 7:4 верх взяли Морозова и Мартинс. В матче за титул белорусско-бразильская пара встретится с японкой Эри Ходзуми и румынкой Моникой Никулеску.

# Теннис # Лидия Морозова # Фотофакт

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