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«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?

30 июня 2023 18:51
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Новости Беларуси. Продолжается подготовка к главному спортивному событию в нашей стране – II Играм стран СНГ. Пятиборцы определились с составом и готовятся обкатать его на первом этапе «Кубка Дружбы» в Новгороде, а борцы-классики еще в процессе утверждения команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Силипицкая продолжит.

«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?-1

Белорусские пятиборцы готовятся ко II Играм стран СНГ, уже известен состав: восемь ребят, возраст которых до 19 лет. Четыре парня и четыре девушки, однако еще до мультифорума больше месяца, и тренерский штаб еще раз хочет проверить боеспособность наших атлетов.

«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?-4

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
У нас осталось два этапа подготовки. Текущий сейчас идет сбор. Он одновременно проходит по двум мероприятиям. С 10 по 16 июля – первый этап «Кубка Дружбы» как раз по этой категории: до 17 и до 19 лет юноши и девушки. И останется у нас заключительный сбор по непосредственной подготовке ко II Играм стран СНГ.

«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?-7

Никита Лысенко, представитель национальной команды по современному пятиборью Беларусь на II Игры cтран СНГ:
Противников знаем, уже неоднократно виделись друг с другом на соревнованиях и так далее. Конечно, есть планы на пьедестал, но там уже посмотрим, как получится.

«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?-10

Белорусские борцы готовятся к двум главным стартам сезона, чемпионату мира – 2023, который является лицензионным к олимпийскому Парижу и II Играм стран СНГ. Сегодня в национальной команде по греко-римской борьбе есть сильные атлеты как взрослые, так и молодежь. Именно борцы до 23 лет выйдут на ковер белорусского мультифорума.

«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?-13

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Это тот переходный возраст, когда наша молодежь уже как бы взрослая, но чуть-чуть не доросли до взрослой команды. Нам очень важно было посмотреть на состояние ребят, на перспективу этих ребят. Очень ответственный старт – чемпионат мира, который пройдет в Сербии. Мы очень надеемся, и все предпосылки для этого есть, что мы выступим на этом чемпионате мира.

«Противников знаем!» Как проходит подготовка борцов и пятиборцев к главным стартам лета?-16

Турнир по борьбе пройдет в Солигорске, пока наша команда еще окончательно не сформирована. 4 июля пройдут спарринг-встречи, и после тренерский штаб окончательно утвердит состав. Все парни заряжены на победу, остается только выйти и победить.

# Белорусские спортсмены # Елена Нырцова # Никита Лысенко # Алим Селимов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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