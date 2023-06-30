В Минске прошла конференция Белорусской федерации настольного тенниса

В Минске состоялась внеочередная конференция Белорусской федерации настольного тенниса. На повестку дня выносился вопрос о выборах руководящих органов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Был изменен устав федерации и структура. Исполком заменил президиум. Теперь члены исполнительного комитета будут отвечать за все направления деятельности этого вида спорта. Также создан тренерский совет, в который вошли специалисты из всех регионов Беларуси, а также национальных команд. Принятые нововведения должны помочь улучшить эффективность тренировочного процесса.