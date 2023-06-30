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В Минске прошла конференция Белорусской федерации настольного тенниса

30 июня 2023 18:47
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В Минске состоялась внеочередная конференция Белорусской федерации настольного тенниса. На повестку дня выносился вопрос о выборах руководящих органов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошла конференция Белорусской федерации настольного тенниса-1

Был изменен устав федерации и структура. Исполком заменил президиум. Теперь члены исполнительного комитета будут отвечать за все направления деятельности этого вида спорта. Также создан тренерский совет, в который вошли специалисты из всех регионов Беларуси, а также национальных команд. Принятые нововведения должны помочь улучшить эффективность тренировочного процесса.

В Минске прошла конференция Белорусской федерации настольного тенниса-4

Алексей Прокопович, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Выстроить новую систему работы. На данный момент спортсмены фактически это резерв, и в нашей команде в том числе. Мы не видим явных лидеров, поэтому есть уникальная возможность их создать благодаря системе. И в принципе, охват работы регионов. Создавать массовость, чтобы выйти потом на качественный состав спортсменов.

# Настольный теннис # Алексей Прокопович # Фотофакт

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