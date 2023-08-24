Белорусские теннисисты узнали своих оппонентов первого круга на открытом чемпионате США

Арине Соболенко на старте мейджора предстоит встреча со 113-й ракеткой мира бельгийкой Мариной Заневской. Виктория Азаренко проведет матч со 190-й в топе француженкой Фионой Ферро. Александре Саснович и Илье Ивашко повезло не так сильно. Саснович будет противостоять полька Магда Линетт, которая занимает 24-ю строчку рейтинга. А Ивашко – аргентинец Франсиско Черундоло, находящийся на 20-й позиции. Напомним, US Open стартует уже 28 августа.