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Белорусские теннисисты узнали своих оппонентов первого круга на открытом чемпионате США

24 августа 2023 20:16
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Состоялась жеребьевка основной сетки открытого чемпионата США. Белорусские теннисисты узнали своих оппонентов первого круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисисты узнали своих оппонентов первого круга на открытом чемпионате США-1

Арине Соболенко на старте мейджора предстоит встреча со 113-й ракеткой мира бельгийкой Мариной Заневской. Виктория Азаренко проведет матч со 190-й в топе француженкой Фионой Ферро. Александре Саснович и Илье Ивашко повезло не так сильно. Саснович будет противостоять полька Магда Линетт, которая занимает 24-ю строчку рейтинга. А Ивашко – аргентинец Франсиско Черундоло, находящийся на 20-й позиции. Напомним, US Open стартует уже 28 августа.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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