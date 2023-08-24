Солигорский «Шахтёр» обыграл «Урал» из Уфы на турнире «Мемориал Вячеслава Платонова»

Волейбольный клуб «Шахтер» одержал вторую победу на турнире «Мемориал Вячеслава Платонова» в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 24 августа, наши парни со счетом 3:0 по сетам были сильнее «Урала» из Уфы.

Каждая партия проходила в упорной борьбе. Но самое главное, что победные очки в свою копилку забирали именно «горняки». Напомним, в среду, 23 августа, они уверенно разобрались с «Югрой». Сейчас «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу своей группы. В пятницу, 25 августа, белорусской дружине предстоит дуэль с ЦСКА.