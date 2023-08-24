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«Важно вырастить разностороннего хоккеиста». В Молодечно пройдёт турнир по многоборью среди детских команд

24 августа 2023 19:30
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Новости Беларуси. В Молодечно стартовал турнир по многоборью среди детских хоккейных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования не имеют аналогов в нашей стране.

«Важно вырастить разностороннего хоккеиста». В Молодечно пройдёт турнир по многоборью среди детских команд-1

Юные атлеты в возрасте до 12 лет попробуют свои силы в четырех дисциплинах: хоккее, баскетболе, мини-футболе и эстафетном плавании. Старт проходит в четвертый раз. В 2023 году за первое место борются воспитанники «Динамо-Джуниверс», «Шахтера», «Гомеля», «Локомотива», «Бобруйска» и «Динамо-Молодечно».

«Важно вырастить разностороннего хоккеиста». В Молодечно пройдёт турнир по многоборью среди детских команд-4

Мы к этому турниру готовились. Настроение в команде было хорошим, но одержали поражение.

«Важно вырастить разностороннего хоккеиста». В Молодечно пройдёт турнир по многоборью среди детских команд-7

Все хорошо, особенно когда при своих болельщиках, своя группа поддержки – нам даже легче становится побеждать всех. И турнир сам по себе получился очень хороший.

«Важно вырастить разностороннего хоккеиста». В Молодечно пройдёт турнир по многоборью среди детских команд-10

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Для нас, как для федерации, очень важно растить разностороннего хоккеиста, чтобы он умел играть не только в хоккей, но и в футбол, плавал, бегал, прыгал. Поэтому такие турниры очень важны, и мы поддерживаем. Принять участие – для меня большая честь. Это очень важно, чтобы мы продвигали в регионы такие турниры и развивали наших молодых хоккеистов в разностороннем образе.

# Спортивные соревнования # Александр Богданович # Фотофакт

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