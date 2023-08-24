«Важно вырастить разностороннего хоккеиста». В Молодечно пройдёт турнир по многоборью среди детских команд

Новости Беларуси. В Молодечно стартовал турнир по многоборью среди детских хоккейных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования не имеют аналогов в нашей стране.

Юные атлеты в возрасте до 12 лет попробуют свои силы в четырех дисциплинах: хоккее, баскетболе, мини-футболе и эстафетном плавании. Старт проходит в четвертый раз. В 2023 году за первое место борются воспитанники «Динамо-Джуниверс», «Шахтера», «Гомеля», «Локомотива», «Бобруйска» и «Динамо-Молодечно».

– Мы к этому турниру готовились. Настроение в команде было хорошим, но одержали поражение.

– Все хорошо, особенно когда при своих болельщиках, своя группа поддержки – нам даже легче становится побеждать всех. И турнир сам по себе получился очень хороший.