«Команда готовится, во всеоружии». Как проходит Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ?

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ – один из основных стартов сезона. В 2023 году турнир был разбит на два этапа. В эти дни Заславль принимает заключительный, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

В Заславле в основном представлен резерв, так как последний главный турнир для национальной команды – Кубок доброй воли, который примет Москва с 29 августа по 2 сентября. Беларусь отправится туда тремя составами: взрослые, молодежь и юниоры, прошедшие многоступенчатый отбор отечественных стартов. Поэтому все силы направлены на выезд.

Александр Мызгин, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Для нас это основной старт. Что будет в следующем году, не знаю, но в любом случае команда готовится, во все оружии, все идет по плану. Планируем показать хорошее время, больше скажем, мы рассчитываем на хорошие результаты. Именно показать хорошее время и сравнить со временем на чемпионате мира.

В женском финале байдарки на 1 000 никаких сенсаций не произошло – победа досталась Татьяне Шмуксте и Людмиле Синкель. Зато борьба развязалась на этой же дистанции у каноистов, причем не за первое место, которое по праву досталось Илье Верещако и Александру Подтеребе, а за бронзу.

Алексей Якубович вместе со своим напарником Даниилом Березовским только на последних сантиметрах на финише смогли вырвать, так называемую победу у брестского экипажа, Валентина Тихона и Ярослава Симонова. В мужской байдарки викторию добыли дуэт Никита Санько и Денис Ермоленко, парни готовятся к Кубку Доброй воли и полны решимости.

Никита Санько, победитель Кубка Беларуси по гребле на байдарке:

Мы прошли дистанцию эту дистанцию в тестовом режиме. Посмотреть, вообще на что двойка способна, посмотреть нашу натренированность, как мы готовы.

Денис Ермоленко, победитель Кубка Беларуси по гребле на байдарке:

Сели, грубо говоря, второй раз только, и относительно неплохо у нас получается. Но совершенствованию нет предела, поэтому будем улучшаться и улучшаться.