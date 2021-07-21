«Привет фанатам!» Новый форвард «Динамо» Тэйлор Бек прилетел в Минск

Форвард уже прилетел в Минск. «Жду начала тренировок и отличного старта сезона», – сказал канадский нападающий в кратком интервью пресс-службе «зубров».

Бек успел поиграть в НХЛ. В лучшей хоккейной лиге мира спортсмен провел 92 матча. В последние годы хоккеист играет в КХЛ. В его послужном списке выступления за «Куньлунь», «Авангард» и «Металлург». Например, в прошлом сезоне за магнитогорский клуб Тэйлор провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 43 очка.

Предсезонка минского «Динамо» уже началась. Первый товарищеский матч у подопечных Вудкрофта 24 июля против «Адмирала» из Владивостока.