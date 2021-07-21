У белорусов +1 олимпийская лицензия. Герасимов и Ивашко выступят ещё и в парном теннисном разряде

Новости Беларуси. У белорусской олимпийской сборной плюс одна лицензия на Играх в Токио. 21 июля стало известно, что теннисисты Егор Герасимов и Илья Ивашко получили право выступить в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одиночном рейтинге Ивашко занимает 66-ю строчку, а Герасимов располагается на 79-й позиции.

Всего же на нынешней Олимпиаде Беларусь представят трое теннисистов. Кроме парней, участие примет Арина Соболенко. Она сейчас занимает наивысшую для себя позицию в международном рейтинге: спортсменка идет третьей.

С кем встретятся наши теннисисты в первом круге, станет известно 22 июля – опубликуют турнирные сетки.

Ранее от выступления на Играх отказалась Виктория Азаренко.