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У белорусов +1 олимпийская лицензия. Герасимов и Ивашко выступят ещё и в парном теннисном разряде

21 июля 2021 21:03
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Новости Беларуси. У белорусской олимпийской сборной плюс одна лицензия на Играх в Токио. 21 июля стало известно, что теннисисты Егор Герасимов и Илья Ивашко получили право выступить в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У белорусов +1 олимпийская лицензия. Герасимов и Ивашко выступят ещё и в парном теннисном разряде-1

В одиночном рейтинге Ивашко занимает 66-ю строчку, а Герасимов располагается на 79-й позиции.

У белорусов +1 олимпийская лицензия. Герасимов и Ивашко выступят ещё и в парном теннисном разряде-4

Всего же на нынешней Олимпиаде Беларусь представят трое теннисистов. Кроме парней, участие примет Арина Соболенко. Она сейчас занимает наивысшую для себя позицию в международном рейтинге: спортсменка идет третьей.

С кем встретятся наши теннисисты в первом круге, станет известно 22 июля – опубликуют турнирные сетки.

Ранее от выступления на Играх отказалась Виктория Азаренко.

# Олимпиада 2020 # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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