Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду Словакии во втором матче Кубка вызова

Подопечным Георгия Кондрусевича противостояла команда Словакии. Белорусы начали встречу хорошо, ведя +7 после первой четверти. Такой расклад соперников не устроил, и на большой перерыв словаки ушли, имея в запасе очко. Все решилось в последней десятиминутке, где наши парни вырвали победу – 71:64. Лучшим у белорусов стал Константин Паско. Он набрал 12 очков.