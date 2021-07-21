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Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду Словакии во втором матче Кубка вызова

21 июля 2021 21:49
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Новости Беларуси. Мужская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 22 июля провела второй матч европейского Кубка вызова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот турнир является альтернативным молодежному чемпионату Европы.

Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду Словакии во втором матче Кубка вызова-1

Подопечным Георгия Кондрусевича противостояла команда Словакии. Белорусы начали встречу хорошо, ведя +7 после первой четверти. Такой расклад соперников не устроил, и на большой перерыв словаки ушли, имея в запасе очко. Все решилось в последней десятиминутке, где наши парни вырвали победу – 71:64. Лучшим у белорусов стал Константин Паско. Он набрал 12 очков.

Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду Словакии во втором матче Кубка вызова-4

Таким образом, у парней Георгия Кондрусевича есть две победы. В дебютном поединке наши баскетболисты разгромили сверстников из Косово – 101:60. 23 июля у парней новая игра. Предстоит встреча с хозяевами турнира – сборной Венгрии.

# Баскетбол # Георгий Кондрусевич # Константин Паско # Фотофакт

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