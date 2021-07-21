Баскетбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду Словакии во втором матче Кубка вызова

Новости Беларуси. Мужская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 22 июля провела второй матч европейского Кубка вызова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот турнир является альтернативным молодежному чемпионату Европы.
Новости Беларуси. Мужская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 22 июля провела второй матч европейского Кубка вызова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот турнир является альтернативным молодежному чемпионату Европы.
Подопечным Георгия Кондрусевича противостояла команда Словакии. Белорусы начали встречу хорошо, ведя +7 после первой четверти. Такой расклад соперников не устроил, и на большой перерыв словаки ушли, имея в запасе очко. Все решилось в последней десятиминутке, где наши парни вырвали победу – 71:64. Лучшим у белорусов стал Константин Паско. Он набрал 12 очков.
Таким образом, у парней Георгия Кондрусевича есть две победы. В дебютном поединке наши баскетболисты разгромили сверстников из Косово – 101:60. 23 июля у парней новая игра. Предстоит встреча с хозяевами турнира – сборной Венгрии.