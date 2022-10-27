Белорусские спортсмены прошли взвешивание и жеребьёвку на турнир по борьбе в Новосибирске. С кем сразится наша сборная?

До старта всего один день. Новосибирск готовится к приему международного турнира по борьбе «Сила традиций». В числе соискателей наград будет и сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А всего на главный приз претендуют 10 дружин, укомплектованных спортсменами до 17 лет. В Новосибирск отправилась и съемочная группа СТВ. В течение трех дней мы будем рассказывать, как развиваются события на борцовских коврах спорткомплекса «Локомотив». Подробности у нашего корреспондента Юлии Силипицкой.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Здравствуйте, Минск! Мы вас приветствуем из Новосибирска. Надо отметить, что новосибирцы очень чтят свою историю, свою культуру. Но еще больше они чтят спортивные победы. Одним из героев новосибирцев является трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Завтра стартует турнир «Сила традиций», где будут выступать ребята до 17 лет.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе:

Они могут в этом возрасте позволять себе не только ошибаться, а даже не сдерживать эмоции. Это очевидное украшение турнира по этому возрасту. И, конечно же, сделать так, чтобы ребята получили возможность проявить свои лучшие кондиции. Не только побороться за трофеи, но и узнать друг о друге.

Юлия Силипицкая:

Здесь не будет проигравших, потому что Беларусь и Россия – это братья. У нас давние дружеские традиции. И выяснять отношения ребята будут только на борцовских коврах. Пожелаем победы сильнейшему и, конечно, будем болеть за наших.