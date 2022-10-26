«Столица» ещё раз потерпела поражение в розыгрыше Лиги Чемпионов по мини-футболу

«Столица» потерпела второе поражение кряду в розыгрыше Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Коллектив не смог одолеть датский «Гентофте» и уступил со счетом 3:4. В первом тайме соперники дважды огорчили белорусов. Ответить наши парни сумели уже в середине второй двадцатиминутки. Отличился Умпирович.

Однако сравнять или хотя бы удержать свои ворота на замке не получилось. За несколько минут датчане забили еще два мяча. Но интрига в матч вернулась сразу. В стане «Столицы» Павел Книга в рамках одной минуты оформил дубль. Но все же изменить ситуацию у минчан не получилось.