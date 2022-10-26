Белорусские футболисты одержали победу в рамках третьего тура квалификации юношеского ЧЕ

Сборная Беларуси, составленная из игроков до 17 лет, провела матч со сверстниками из Армении в рамках третьего тура квалификации чемпионата Европы. И весьма успешно. Юные белорусы разгромили соперников – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в противостоянии открыли наши парни. На 38-й минуте отличился Сахончик. Через несколько минут Мокин удвоил преимущество. Однако до ухода на перерыв армяне минимально сократили цифры на табло. Но достойного камбэка с их стороны не получилось. Во втором тайме белорусы продолжили забивать. На 59-й минуте Мокин сделал дубль, а на 72-й Мялковский оформил четвертое взятие ворот. На последней добавленной минуте отметился Баранок.