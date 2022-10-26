Названы лучшие игроки 27 тура чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Подведены итоги 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Лучшим игроком был признан Павел Седько из «Гомеля». Полузащитник клуба и национальной сборной помог своей дружине обыграть «Ислочь» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче Седько отметился забитым мячом со штрафного, а также голевой передачей рабоной. В номинации «Лучший сейв» победа досталась вратарю минского «Динамо» Денису Шпаковскому. В категории «Лучший гол» возглавил топ Валерий Громыко из БАТЭ. Второе место здесь у того же Седько, а третье у Евгения Гулецкого из «Арсенала».