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Названы лучшие игроки 27 тура чемпионата Беларуси по футболу

26 октября 2022 20:26
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Новости Беларуси. Подведены итоги 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Лучшим игроком был признан Павел Седько из «Гомеля». Полузащитник клуба и национальной сборной помог своей дружине обыграть «Ислочь» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Названы лучшие игроки 27 тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В матче Седько отметился забитым мячом со штрафного, а также голевой передачей рабоной. В номинации «Лучший сейв» победа досталась вратарю минского «Динамо» Денису Шпаковскому. В категории «Лучший гол» возглавил топ Валерий Громыко из БАТЭ. Второе место здесь у того же Седько, а третье у Евгения Гулецкого из «Арсенала».  

# Футбол Беларуси # Павел Седько # Денис Шпаковский # Валерий Громыко # Евгений Гулецкий # Фотофакт

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