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Белорусские спортсменки завоевали пять медалей в заключительный день «Игр Дружбы»

02 августа 2022 15:54
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В Казани на «Играх Дружбы» завершились соревнования по синхронному плаванию. По итогам заключительного дня белорусские спортсменки завоевали пять медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсменки завоевали пять медалей в заключительный день «Игр Дружбы»-1

В произвольной программе среди юниоров сразу два белорусских дуэта поднялись на подиум. Моника Вашкевич и Анастасия Бернат взяли серебро, а Ксения Лебедева и Валерия Шиманская бронзу. Среди женщин серебряными призерами «Игр Дружбы» стали Василина Хондошко и Дарья Кулагина.

Юниорская группа из Беларуси в произвольной программе заняла второе место. А взрослая артистическая группа в той же дисциплине стала бронзовым призером.

# Спортивные соревнования # Моника Вашкевич # Анастасия Бернат # Ксения Лебедева # Валерия Шиманская # Василина Хондошко # Дарья Кулагина # Фотофакт

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