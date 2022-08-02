Белорусские спортсменки завоевали пять медалей в заключительный день «Игр Дружбы»

В Казани на «Играх Дружбы» завершились соревнования по синхронному плаванию. По итогам заключительного дня белорусские спортсменки завоевали пять медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В произвольной программе среди юниоров сразу два белорусских дуэта поднялись на подиум. Моника Вашкевич и Анастасия Бернат взяли серебро, а Ксения Лебедева и Валерия Шиманская бронзу. Среди женщин серебряными призерами «Игр Дружбы» стали Василина Хондошко и Дарья Кулагина.

Юниорская группа из Беларуси в произвольной программе заняла второе место. А взрослая артистическая группа в той же дисциплине стала бронзовым призером.