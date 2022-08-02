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Во второй день четвертьфинала Кубка Цыплакова пройдут четыре хоккейных матча

02 августа 2022 15:50
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Новости Беларуси. Во второй день четвертьфинала Кубка Цыплакова будут сыграны четыре хоккейных матча. В случае победы «Динамо-Шинник», «Соболь», «Ястребы» и «Белсталь» обеспечат себе выход в полуфинальный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй день четвертьфинала Кубка Цыплакова пройдут четыре хоккейных матча-1

Именно эти ледовые дружины 1 августа одержали виктории в первых матчах 1/4 финала. «Динамо-Шинник» уничтожил «Прогресс» – 7:0, а Ястребы разгромили «Юниор» – 5:1. Хоккеисты «Соболя» победили «Медведей» со счетом 4:2. Единственный матч, где состоялась упорная борьба, – поединок между национальной сборной U-18 и «Белсталью». По буллитам и с итоговыми цифрами 1:2 наши юниоры уступили.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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