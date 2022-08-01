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85-летний юбилей празднует заслуженный тренер БССР Вениамин Арзамасцев

01 августа 2022 19:19
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Новости Беларуси. В первый день августа 85-летний юбилей отмечает легенда белорусского футбола и один из самых известных динамовцев Вениамин Арзамасцев, который в минском клубе ярко проявил себя и как игрок, и как тренер, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он является мастером спорта СССР и заслуженным тренером БССР.  

85-летний юбилей празднует заслуженный тренер БССР Вениамин Арзамасцев-1

На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» состоялось торжественное празднование, а также презентация фильма о легендарном футболисте. Поздравить Вениамина Владимировича собрались именитые гости. В свое время юбиляр становился чемпионом СССР в качестве помощника главного тренера, а также бронзовым призером как главный коуч. Вся жизнь сегодняшнего именинника была связана со спортом, и даже сейчас он продолжает вести активный образ жизни и считает, что именно в этом секрет его долголетия.  

85-летний юбилей празднует заслуженный тренер БССР Вениамин Арзамасцев-4

Вениамин Арзамасцев, заслуженный тренер БССР:  
К сегодняшней встрече отношусь так, что мне в большей мере хотелось, чтобы тех людей, которых я позвал, во-первых, узнали, что я о них помню, хочу с ними встретиться. Чтобы они пришли, провели здесь два-три часа, отключились от своих бытовых проблем, посмеялись. Повстречали друзей, поговорили, пошутили. Как-то это всегда прибавляет годы жизни.  

До сих пор Вениамин Владимирович продолжает следить за родным клубом, а недавно переживал за любимую команду в Еврокубке и верил в ее успех.  

85-летний юбилей празднует заслуженный тренер БССР Вениамин Арзамасцев-7

Вениамин Арзамасцев:  
В принципе, играли они неплохо. И если бы один матч был у нас в Минске, то кто победителем из этой пары выйдет, я бы не мог сказать. Да, израильская команда хорошая, там много иностранцев, но и мы неплохо выглядели.  

Напомним, именно под руководством Вениамина Арзамасцева «Динамо-Минск» дошло до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, а также сыграло в четвертьфинале Кубка УЕФА.  

# Юбилеи # Вениамин Арзамасцев # Фотофакт

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