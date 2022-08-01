Турнир «Игры Дружбы» продолжается в Казани. Какие награды у белорусских спортсменов?

Белорусские грации завоевали пять наград. 1 августа в утренней программе выступала команда Беларуси в состязаниях групп в категории «Девушки». Наши спортсменки заняли третье место в технической программе. У юниорок в этом же виде сразу два белорусских дуэта поднялись на пьедестал. Анастасия Добровольская и Александра Мирончик расположились на второй позиции, а Ксения Лебедева и Валерия Шиманская стали бронзовыми призерами. В технической программе у женщин наши представительницы Василина Хондошко и Дарья Кулагина завоевали серебро. В вечерней части соревнований еще одну награду для Беларуси добыла наша группа в комбинированной программе. Самые юные белорусские спортсменки стали серебряными призерами турнира, уступив лишь команде России.