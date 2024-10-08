Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам

Юниоры, а вместе с ними кадеты и юноши буквально в среду, 9 октября, отправятся на Кипр. Не развлекаться и загорать. Там с 11 по 13 октября участники Первенства мира разыграют 55 комплектов. Наш тренерский штаб отобрал 42-а самых лучших спортсмена, которые проявили себя на Первенстве страны,а так же на международном турнире на призы Президента Беларуси в феврале.

Владимир Последович, тренер-преподаватель РЦОП по самбо:

Когда в весах у нас два лидера, сложно определить, кто все-таки из них лучше. Мы их просто раскидывали. Одних на чемпионат Европы, других – на чемпионат мира. Среди команд у нас есть некоторые веса, где очень большая конкуренция. Ребята, порядка 4-5, достойны ехать в этом весе. Но, как всегда, побеждает один из сильнейших.

Наша команда укомплектованная полностью, все весовые категории закрыты. Современное самбо стало популярным в мире и легких встреч нет.