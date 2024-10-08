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Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам

08 октября 2024 19:37
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Белорусские самбисты входят в топ-3 мировой элиты. В эти дни в Стайках 60 борцов готовятся сразу к двум планетарным форумам.

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам-2

Юниоры, а вместе с ними кадеты и юноши буквально в среду, 9 октября, отправятся на Кипр. Не развлекаться и загорать. Там с 11 по 13 октября участники Первенства мира разыграют 55 комплектов. Наш тренерский штаб отобрал 42-а самых лучших спортсмена, которые проявили себя на Первенстве страны,а так же на международном турнире на призы Президента Беларуси в феврале.

Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам-4

Владимир Последович, тренер-преподаватель РЦОП по самбо:
Когда в весах у нас два лидера, сложно определить, кто все-таки из них лучше. Мы их просто раскидывали. Одних на чемпионат Европы, других – на чемпионат мира. Среди команд у нас есть некоторые веса, где очень большая конкуренция. Ребята, порядка 4-5, достойны ехать в этом весе. Но, как всегда, побеждает один из сильнейших.

Наша команда укомплектованная полностью, все весовые категории закрыты. Современное самбо стало популярным в мире и легких встреч нет.

Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам-6

Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:
Те страны, которые раньше были, даже о них не думали. А сейчас они становятся спортсмена, чемпионами мира. Такого, наверное, не было, чтобы было легко когда-то. На чемпионате мира всегда тяжело побеждать.

Белорусские традиции в самбо сильны и новое поколение профессионалов сегодня продолжает держать победный курс.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Юрий Рыбак

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