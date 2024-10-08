Иван Наркевич завоевал серебро чемпионата мира по грэпплингу

Иван Наркевич принес сборной Беларуси первую медаль чемпионата мира по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш боец отличился в возрастной категории до 17 лет, став вторым по силе на планете. Турнирный путь легким не назовешь. К примеру, уже во втором круге земляк уступал 0:4 представителю Венгрии, но затем исполнил болевой прием, после которого соперник вынужден был сдаться.

В финале провернуть аналогичное не получилось. К слову, Наркевич не в первый раз попадает в призы топ-турниров. Ранее он был завоевал серебро на первенстве континента.