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Иван Наркевич завоевал серебро чемпионата мира по грэпплингу

08 октября 2024 13:36
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Иван Наркевич принес сборной Беларуси первую медаль чемпионата мира по грэпплингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш боец отличился в возрастной категории до 17 лет, став вторым по силе на планете. Турнирный путь легким не назовешь. К примеру, уже во втором круге земляк уступал 0:4 представителю Венгрии, но затем исполнил болевой прием, после которого соперник вынужден был сдаться. 

В финале провернуть аналогичное не получилось. К слову, Наркевич не в первый раз попадает в призы топ-турниров. Ранее он был завоевал серебро на первенстве континента.

# Спортивные соревнования

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