Арина Соболенко узнала первую соперницу по турниру в Ухане

9 октября состоятся теннисные поединки 1/16 финала «тысячника» в китайском Ухане. Соперницей белоруски Арины Соболенко станет чешская спортсменка Катерина Синякова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне в матче первого круга девушка обыграла филиппинку Алекс Эала – 6:3, 6:1. В текущем рейтинге ВТА Синякова занимает 37-е место. К слову, оппонентка для нашей теннисистки уже знакома. Соперницы встречались в 2020 году в четвертьфинале грунтового турнира во французском Страсбурге, где Соболенко была сильнее в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:3. Завтрашняя встреча запланирована на 6 утра по минскому времени.