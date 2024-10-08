Представлена символическая сборная 24 тура ЧБ по футболу

Представлена символическая сборная 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Национальное первенство ушло на двухнедельную паузу, связанную с играми сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шестые номинации заработали Павел Савицкий из «Немана», Роман Папарига из «Нафтана» и Павел Седько из минского «Динамо». Лучшим игроком назван Кирилл Цепенков. Он стал главным творцом победы «Слуцка» над брестским «Динамо». В ворота бывшего коллектива полузащитник «сахарных» отправил два мяча. Кроме того, он отдал 76 % точных передач.