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Представлена символическая сборная 24 тура ЧБ по футболу

08 октября 2024 13:37
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Представлена символическая сборная 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Национальное первенство ушло на двухнедельную паузу, связанную с играми сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шестые номинации заработали Павел Савицкий из «Немана», Роман Папарига из «Нафтана» и Павел Седько из минского «Динамо». Лучшим игроком назван Кирилл Цепенков. Он стал главным творцом победы «Слуцка» над брестским «Динамо». В ворота бывшего коллектива полузащитник «сахарных» отправил два мяча. Кроме того, он отдал 76 % точных передач.

# Футбол

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