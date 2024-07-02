Белорусы взяли 12 медалей в седьмой соревновательный день на играх «Дети Азии»

В Якутске в седьмой соревновательный день Международных спортивных игр «Дети Азии» белорусы завоевали 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Якутске в седьмой соревновательный день Международных спортивных игр «Дети Азии» белорусы завоевали 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Из них шесть золотых, одна серебряная и пять бронзовых. Львиную долю наград принесли легкоатлеты. Команды юношей и девушек стали чемпионами в эстафетах 4 по 100 метров. Екатерина Новик победила в беге на 400 метров с барьерами. В прыжках в длину золото выиграл Павел Артемьев, у Станислава Стемасова – серебро. Владислав Ковалюк стал бронзовым призером в беге на 3 тысячи метров.
Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 одержали победы в финальных поединках и принесли в копилку нашей команды еще две золотые награды. Юноши были сильнее Узбекистана – 11:5. Девушки в решающем матче нанесли поражение сборной Уральского федерального округа – 14:9.
Белорусские дзюдоисты выиграли три бронзы – отличились Максим Строкун, Элина Громыко и Дарья Плескацевич.