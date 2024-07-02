Белорусы взяли 12 медалей в седьмой соревновательный день на играх «Дети Азии»

Из них шесть золотых, одна серебряная и пять бронзовых. Львиную долю наград принесли легкоатлеты. Команды юношей и девушек стали чемпионами в эстафетах 4 по 100 метров. Екатерина Новик победила в беге на 400 метров с барьерами. В прыжках в длину золото выиграл Павел Артемьев, у Станислава Стемасова – серебро. Владислав Ковалюк стал бронзовым призером в беге на 3 тысячи метров.