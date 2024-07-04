Хоккей. Илья Протас сможет продолжить карьеру за океаном

Белорусский форвард Илья Протас получил еще одну возможность для продолжения карьеры за океаном. Он был задрафтован представителем Канадской хоккейной лини, клубом «Виндзор Спитфайрз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Общий номер – третий. Это второй результат в истории Беларуси. Нападающего обошел Владимир Алистров. Его забрали вторым. На недавнем драфте НХЛ Протаса-младшего выбрал «Вашингтон» под 75-м номером. В минувшем сезоне наш земляк выступал в одной из минорных лиг, сумев в 61 игре набрать 51 очко.