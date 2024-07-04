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Хоккей. Илья Протас сможет продолжить карьеру за океаном

04 июля 2024 11:40
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Белорусский форвард Илья Протас получил еще одну возможность для продолжения карьеры за океаном. Он был задрафтован представителем Канадской хоккейной лини, клубом «Виндзор Спитфайрз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Илья Протас сможет продолжить карьеру за океаном-1

Общий номер – третий. Это второй результат в истории Беларуси. Нападающего обошел Владимир Алистров. Его забрали вторым. На недавнем драфте НХЛ Протаса-младшего выбрал «Вашингтон» под 75-м номером. В минувшем сезоне наш земляк выступал в одной из минорных лиг, сумев в 61 игре набрать 51 очко.

# Хоккей # Илья Протас

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