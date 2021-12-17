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Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович в финале ЧМ по короткой воде

17 декабря 2021 10:15
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Новости Беларуси. Анастасия Шкурдай 17 декабря поспорит за медали чемпионата мира по короткой воде, который в эти дни принимает Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович в финале ЧМ по короткой воде-1

Белоруска на дистанции 100 метров на спине в полуфинальном заплыве финишировала с четвертым временем, ее результат равен 56 целых 65 сотых, что соответствует новому национальному рекорду и шестой позиции в основном старте.  

Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович в финале ЧМ по короткой воде-4

Отметим, из всех претенденток на чемпионский титул на этой дистанции Анастасия самая молодая, ей всего 18 лет. Илья Шиманович на 100-метровке брассом попал в финал с третьим результатом и также сегодня поспорит за чемпионство.  

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Фотофакт

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