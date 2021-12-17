Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович в финале ЧМ по короткой воде

Новости Беларуси. Анастасия Шкурдай 17 декабря поспорит за медали чемпионата мира по короткой воде, который в эти дни принимает Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска на дистанции 100 метров на спине в полуфинальном заплыве финишировала с четвертым временем, ее результат равен 56 целых 65 сотых, что соответствует новому национальному рекорду и шестой позиции в основном старте.