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Стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Как выступили белоруски в первый день?

16 декабря 2021 19:10
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Новости Беларуси. Во французском Анси стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первый день девушки провели спринтерскую гонку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Как выступили белоруски в первый день?-1

16 декабря нет медалей, но есть цветочная церемония. Динара Алимбекова заняла шестое место. В ее активе одна непораженная мишень. Белоруска по-прежнему остается единственной биатлонисткой в нынешнем сезоне, которая пока ни разу не покидала десятку сильнейших. Победу в гонке одержала обладательница желтой майки лидера, представительница Норвегии Мартэ Олсбю-Ройселанн. Серебро досталось хозяйке трассы Анаис Бескон, а бронза у шведки Эльвиры Оберг.

Стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Как выступили белоруски в первый день?-4

Анна Сола с двумя штрафными кругами не смогла в этот раз побороться за топ-3 и финишировала на седьмой позиции. У остальных белорусок дела обстоят так: Елена Кручинкина – 32-я, Ирина Лещенко – 55-я, а Ирина Кручинкина – 66-я.

Женская гонка преследования состоится в субботу, 18 декабря.

# Биатлон # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Эльвира Оберг # Елена Кручинкина # Ирина Лещенко # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Фотофакт

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