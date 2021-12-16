Стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Как выступили белоруски в первый день?

Новости Беларуси. Во французском Анси стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первый день девушки провели спринтерскую гонку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 декабря нет медалей, но есть цветочная церемония. Динара Алимбекова заняла шестое место. В ее активе одна непораженная мишень. Белоруска по-прежнему остается единственной биатлонисткой в нынешнем сезоне, которая пока ни разу не покидала десятку сильнейших. Победу в гонке одержала обладательница желтой майки лидера, представительница Норвегии Мартэ Олсбю-Ройселанн. Серебро досталось хозяйке трассы Анаис Бескон, а бронза у шведки Эльвиры Оберг.