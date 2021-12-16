Стартовал четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Как выступили белоруски в первый день?

Новости Беларуси. Во французском Анси стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первый день девушки провели спринтерскую гонку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Во французском Анси стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первый день девушки провели спринтерскую гонку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
16 декабря нет медалей, но есть цветочная церемония. Динара Алимбекова заняла шестое место. В ее активе одна непораженная мишень. Белоруска по-прежнему остается единственной биатлонисткой в нынешнем сезоне, которая пока ни разу не покидала десятку сильнейших. Победу в гонке одержала обладательница желтой майки лидера, представительница Норвегии Мартэ Олсбю-Ройселанн. Серебро досталось хозяйке трассы Анаис Бескон, а бронза у шведки Эльвиры Оберг.
Анна Сола с двумя штрафными кругами не смогла в этот раз побороться за топ-3 и финишировала на седьмой позиции. У остальных белорусок дела обстоят так: Елена Кручинкина – 32-я, Ирина Лещенко – 55-я, а Ирина Кручинкина – 66-я.
Женская гонка преследования состоится в субботу, 18 декабря.