Сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников в групповой стадии Лиги наций нового сезона

Распределение по корзинам происходило согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Наша дружина находится в лиге C. По результатам жребия Беларусь попала в группу под № 3, где ей будут противостоять Словакия и Азербайджан. Также еще один соперник определится в матче Казахстан – Молдова.