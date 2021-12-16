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Сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников в групповой стадии Лиги наций нового сезона

16 декабря 2021 19:15
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Новости Беларуси. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций сезона – 2022/23. Сборная Беларуси узнала своих соперников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников в групповой стадии Лиги наций нового сезона-1

Распределение по корзинам происходило согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Наша дружина находится в лиге C. По результатам жребия Беларусь попала в группу под № 3, где ей будут противостоять Словакия и Азербайджан. Также еще один соперник определится в матче Казахстан – Молдова.

# Футбол # Фотофакт

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