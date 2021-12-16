Молодёжная сборная Беларуси выиграла у казахов в рамках первого дивизиона ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела свой четвертый матч в рамках первого дивизиона чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках были представители Казахстана.

На старте первого периода белорусы вышли вперед, забросив за несколько минут две шайбы. До ухода на перерыв казахи минимально сократили отрыв. Во второй 20-минутке дружинам удержать свои ворота на замке не удалось. В третьем отрезке встречи белорусы упрочнили лидерство. Итог – 4:2 и очередная белорусская виктория.