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Молодёжная сборная Беларуси выиграла у казахов в рамках первого дивизиона ЧМ по хоккею

16 декабря 2021 19:13
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела свой четвертый матч в рамках первого дивизиона чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках были представители Казахстана.

Молодёжная сборная Беларуси выиграла у казахов в рамках первого дивизиона ЧМ по хоккею-1

На старте первого периода белорусы вышли вперед, забросив за несколько минут две шайбы. До ухода на перерыв казахи минимально сократили отрыв. Во второй 20-минутке дружинам удержать свои ворота на замке не удалось. В третьем отрезке встречи белорусы упрочнили лидерство. Итог – 4:2 и очередная белорусская виктория.

# Хоккей # Фотофакт

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