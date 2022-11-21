Белорусские конькобежцы завоевали 11 наград на втором этапе Кубка России

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту уже завершился. Успешным он стал и для белорусских спортсменов. Всего в активе нашей дружины 11 наград, пять из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Порадовали девушки. Итоговый протокол на дистанции 500 метров возглавила Анна Доморацкая. Она же вместе с Евгенией Воробьевой и Екатериной Слоевой первенствовали в командном спринте. В женском масс-старте золото завоевала белоруска Марина Зуева. А Анна Ковалева в составе с Воробевой и Слоевой выиграли командную гонку.

Парни без наград также не остались. На высшую ступень пьедестала поднялись Евгений Болгов, Виктор Руденко и Егор Доморацкий. Им не было равных в мужской командной гонке.