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Белорусские конькобежцы завоевали 11 наград на втором этапе Кубка России

21 ноября 2022 13:15
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Второй этап Кубка России по конькобежному спорту уже завершился. Успешным он стал и для белорусских спортсменов. Всего в активе нашей дружины 11 наград, пять из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конькобежцы завоевали 11 наград на втором этапе Кубка России-1

Порадовали девушки. Итоговый протокол на дистанции 500 метров возглавила Анна Доморацкая. Она же вместе с Евгенией Воробьевой и Екатериной Слоевой первенствовали в командном спринте. В женском масс-старте золото завоевала белоруска Марина Зуева. А Анна Ковалева в составе с Воробевой и Слоевой выиграли командную гонку.

Парни без наград также не остались. На высшую ступень пьедестала поднялись Евгений Болгов, Виктор Руденко и Егор Доморацкий. Им не было равных в мужской командной гонке.

# Зимние виды спорта # Анна Доморацкая # Евгения Воробьева # Екатерина Слоева # Марина Зуева # Анна Ковалева # Виктор Руденко # Егор Доморацкий

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