«Хочу и готова дальше прогрессировать». Поговорили с горнолыжницей Марией Шкановой

Новости Беларуси. Мария Шканова терпелива и целеустремленна. В ее спортивной карьере не было многочисленных громких подиумов, к своим целям она идет последовательно и планомерно. И следующая Олимпиада – одна из них, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Нерода, корреспондент:

Горнолыжница Мария Шканова – неудержимая спортсменка. В Беларуси она железный № 1, она прошла четыре Олимпиады, на последней из них показала лучший результат в карьере. И теперь серьезно настроена на 5-е Олимпийские игры.

Мария Шканова, мастер спорта международного класса по горнолыжному спорту:

Желание, мотивация есть, здоровье, слава богу, позволяет, чувствую себя отлично. Хочу и готова дальше прогрессировать. Почти весь подготовительный период к новому сезону Шканова провела в Беларуси. Здесь под руководством словенского тренера Ежи Малуша она закладывала фундамент физической формы и практически ежедневно тренировалась на скайтеке. Скайтек – это спортивный тренажер 3-го поколения, один из самых современных у горнолыжников. Он максимально эффективно передает биомеханику движений спортсмена. Для наших негорных широт скайтек – настоящее спасение.

Александр Наконечный, старший тренер национальной команды по горнолыжному спорту:

Нет подъема на склон, то есть спортсмен не тратит время на подъемы – ты стал и работаешь. И все это время работы очень продуктивное. Даже если при прохождении трассы ты сходишь с нее, то есть не справляешься, то ты не падаешь, как произошло бы в реальном положении дел. Соответственно, КПД работы очень высокое, есть продуктивность и запоминание именно тех высоких физических качеств, интенсивность которых происходит при тренировке. И ты потом можешь перенести в реальные условия, на снег.

Ближайшие недели Мария проведет в Мурманской области – начинается соревновательный период. Старты покажут степень готовности нашей горнолыжницы. Мария Шканова:

Сейчас мы улетаем в Россию, в Мурманскую область, у нас там начинаются этапы Кубка России. Сначала два этапа будет в Мурманской области, потом летим на Урал, и перед Новым годом у нас еще один этап будет в Москве. Почти полтора месяца, до 26 декабря. Праздники здесь, небольшая передышка, здесь же потренируемся. И опять на этапы Кубка России.

В былые времена Мария много времени проводила за границей, в горных Альпах – там была сконцентрирована практически вся элита горнолыжного спорта. Теперь приоритеты изменились. Мария Шканова:

Наверное, 70 % времени мы проводили за границей и только 30 % – здесь. Сейчас все немножко поменялось – сейчас мы больше времени проводим здесь, импровизируем. Хорошо, что у нас есть этот тренажер. У нас есть отличная база в «Раубичах». Государство делает очень много для нас, для развития нашего вида спорта. Войти в пул сильнейших горнолыжников планеты и тем более конкурировать со спортсменами, которые практически живут и тренируются в горной местности, архисложно. Спортсменам из равнинных государств стать своим удается далеко не всегда. Одна из самых ценных побед Шкановой – виктория на Универсиаде в 2017 году, и конечно, прекрасный результат, показанный на последней Олимпиаде в Пекине. По сумме двух заездов Мария заняла 20 место. Мария Шканова:

Многие спортсмены подходили – и иностранцы, и тренеры – ко мне и тренеру и поздравляли. У нас две попытки. Вторая попытка – у меня было 11-е время по попытке, поэтому многие подошли, поздравили. Любимая дисциплина Марии – слалом. Она основная в арсенале нашей горнолыжницы.

Станислав Юдин, председатель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда:

Она сламистка – слалом. Раньше мы пробовали комбинацию: скоростные виды, скоростной спуск, супергигант – это не ее. Ее – это как раз технические виды, там, где нужен накат, нужны большие объемы – это ее. Уроженка Санкт-Петербурга, Мария уже давно называет своим домом Минск. За пределами спорта есть и личная жизнь. В нечастые прилеты домой в приоритете – собственные интересы. Мария Шканова:

Много интересов разных. Когда я приезжаю домой, это, конечно, друзья – встретиться со всеми, успеть за этот короткий промежуток времени. Учу языки, разговариваю, знаю английский, немецкий и словенский (так как тренер словенец). Вот это мне тоже интересно очень. Горные лыжи – это и работа, и страсть, и вдохновение. Подготовка у горнолыжников серьезная – физическая и ментальная форма должны быть на высоте.

Мария Шканова:

Во-первых, как мой тренер говорит, это комбинация многих видов спорта. Летом у нас разнообразные тренировки: и игровые, и мы бегаем и на роликах, и на велосипедах. В принципе, это идет как общее развитие. Ты развиваешься со всех сторон. Плюс координация, моторика движений, ориентация в пространстве просто – идеально. Начало сезона для Марии Шкановой – старт новой отметки в карьере. В ситуации недопуска белорусских спортсменов к международным стартам и цели корректируются. Мария Шканова:

В этой ситуации я хочу удержать ту форму, которую я набрала в прошлом сезоне. Надеюсь, мы это сделаем в России, потому что девочки достаточно сильные, бороться с ними за призовые места, за победы на этапах Кубка России.